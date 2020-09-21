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РИА Новости
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новостивчера в 10:24
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URA.Ru

В Госдуме оценили срыв выступления представителя Крыма в ООН

URA.Ruвчера в 15:45
Lenta.ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Lenta.ruвчера в 10:38
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Крымчанина прервали в ООН после слов о принадлежности полуострова

РИА Новости Крымвчера в 12:12
КИА

Абсолютное большинство белорусов выступают за укрепление отношений с Москвой, — председатель белорусской общины Крыма

КИАвчера в 10:58
Вести Крым

В ООН прервали крымчанина за слова о российском статусе полуострова

Вести Крымвчера в 13:26
Известия

Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Известиявчера в 10:00
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новостивчера в 10:24

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03