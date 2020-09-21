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Известия

Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов «российский Крым». Об этом в понедельник, 21 сентября, он заявил «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новости10:24
Подробнее о событии
Взгляд.ру

На форуме ООН прервали выступление представителя Крыма

Взгляд.ру09:51
Lenta.ru

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

Lenta.ru10:38
РЕН ТВ

Представителю Крыма не дали высказаться на форуме ООН

РЕН ТВ10:28
Известия

Представителя Крыма прервали на форуме ООН

Известия10:00
КИА

Абсолютное большинство белорусов выступают за укрепление отношений с Москвой, — председатель белорусской общины Крыма

КИА10:58
Говорит Москва

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Говорит Москва09:46
РИА Новости

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

РИА Новости10:24

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
1,2K

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Байден пообещал «снять» ставленника Трампа в Верховном суде США

РИА Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае своей победы на выборах снять ставленника Трампа с должности преемника скончавшейся верховной судьи Рут Гинзбург, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВвчера в 15:58

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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