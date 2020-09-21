Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов «российский Крым». Об этом в понедельник, 21 сентября, он заявил «РИА Новости».В источнике
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.
РИА Новости10:24
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