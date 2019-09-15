Шоу-бизнес
РИА НовостиПредставителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
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Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья. Об этом он сообщил в беседе с РБК. «Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.РБК09:08
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Общество
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Помощник Помпео приедет в Москву
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Lenta.ru 06:45
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
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Общество
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Политика
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Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
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Московский Комсомолец 08:15
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«Аталанта» на 95-й минуте вырвала победу у «Дженоа»
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Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
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РБК вчера в 09:24
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РИА Новости вчера в 19:41
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Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
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