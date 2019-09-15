Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПредставителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
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Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья. Об этом он сообщил в беседе с РБК. «Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.
РБК09:08

Подробнее о событии

Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

РБК09:08

Представитель Заворотнюк объяснил, почему не комментирует ее состояние

РЕН ТВ09:04

Представитель Заворотнюк признался, что ему запретили говорить об актрисе

Телепрограмма10:21

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

РИА Новости09:10

Очень плохой знак: помощнику запретили говорить о происходящем с Заворотнюк

Дни.ру10:30

Представителю Заворотнюк запретили говорить о состоянии актрисы

Московский Комсомолец10:00

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние её здоровья

Life.ru09:33
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Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
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Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

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Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
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Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
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Общество

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Газета.Ru 04:36
Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Космос

Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году

Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
Популярная механика 12 сентября в 14:02
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
Спорт

Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника

Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
Матч ТВ 13 сентября в 09:48
Недвижимость

Москвичи начали селиться в микроквартиры

Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
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Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
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Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье

Знаменитая фигуристка Мария Бутырская рассказала в передаче Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ о жизни с мужем, а также конфликте с родными.
Московский Комсомолец 08:15
Экономика

Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты

Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
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Энергетика

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов

Министр энергетики Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в результате террористических атак на НПЗ в королевстве добыча нефти сократилась на 50%.
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Шоу-бизнес

Бузову в Армавире встретили сосисками и яичницей

На завтрак исполнительница получила два яйца, кофе, четыре сосиски и свежевыжатый сок.
Регион online вчера в 11:59
Армия и оружие

Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
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«Аталанта» на 95-й минуте вырвала победу у «Дженоа»

Победу «Аталанте» принес нападающий Дуван Сапата, забивший гол на 95-й минуте.
Матч ТВ 08:35
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В Киеве выбрали «Мисс Украина-2019»

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Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 09:24
Футбол

В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова.
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Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
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Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске

Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
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Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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