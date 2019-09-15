Шоу-бизнес
Lenta.ruДиректор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья. Об этом он сообщил в беседе с РБК. «Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.РБК09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за положительный допинг-тест
Ранее 27-летний Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.
РИА Новости вчера в 12:00
Авто
На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
Политика
В Киеве готовят пакет предложений для жителей Донбасса
ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который приступил к выполнению обязанностей в августе, сообщил, что Киев готовит пакет мер, направленных на облегчение жизни лицам, находящимся на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.
Ореанда-Новости 01:19
Экономика
Россияне смогут объявлять себя банкротами и без суда
12 сентября 2019 года стало известно о внесении в Госдуму РФ законопроекта, который позволяет россиянам признавать себя банкротом без решения суда.
Саминвестор 13 сентября в 08:30
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.
Газета.Ru 09:25
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Авто
Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Футбол
КАМАЗ и «Спартак» сыграют в Набережных Челнах в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России КАМАЗ – «Спартак» пройдет в Набережных Челнах, об этом сообщает «Бизнес Online».
Sports.ru 12:48
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Авто
Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Политика
Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году
«Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.
ГЛАС.RU 14:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Технологии
«Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках»
"Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.
Будущее России. Национальные проекты 13 сентября в 10:38
Происшествия
Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке
На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47