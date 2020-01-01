Гаджеты

The GEEKThe GEEKПредставлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

Производитель уже показал новую версию флагманского Xperia 1. Смартфон называется просто — Xperia 1 II. У него по-настоящему мощный экран: 6,5-дюймовый дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К. Он поддерживает 10-битный цвет по стандарту HDR и эмуляцию повышенной частоты кадров 90 Гц.
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6-дюймовый экран OLED, тройная камера и большой аккумулятор. Представлен смартфон Sony Xperia 10 II

iXBT.com06:22

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Sony рассекретила новые флагманские смартфоны

Телеканал 360°07:44

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REGNUM06:40

Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Газета.Ru09:43
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