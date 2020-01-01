Гаджеты
The GEEKПредставлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Производитель уже показал новую версию флагманского Xperia 1. Смартфон называется просто — Xperia 1 II. У него по-настоящему мощный экран: 6,5-дюймовый дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К. Он поддерживает 10-битный цвет по стандарту HDR и эмуляцию повышенной частоты кадров 90 Гц.
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