Производитель уже показал новую версию флагманского Xperia 1. Смартфон называется просто — Xperia 1 II. У него по-настоящему мощный экран: 6,5-дюймовый дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К. Он поддерживает 10-битный цвет по стандарту HDR и эмуляцию повышенной частоты кадров 90 Гц.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.

Политика Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Общество Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Хоккей Ковальчук стал партнером Овечкина в «Вашингтоне» Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала обвинения Успенской после шоу «Док-Ток» Успенская пыталась доказать, что никогда не применяла телесную силу в отношении дочери, но Собчак продолжала дальше задавать ей неприятные вопросы.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Единоборства Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.