с чего всё началось

Эмблема представляет собой стилизованную цифру 8 по числу стадионов, на котором пройдет турнир.

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