Футбол
Life.ruПредставлена эмблема ЧМ-2022 по футболу
ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Презентации прошли в самой стране — хозяйке мундиаля и ещё в двадцати трёх городах мира, включая Москву. Эмблема в бело-бордовых цветах включает традиционные орнаменты, чтобы показать богатство арабской культуры.
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с чего всё началось
Логотип представляет собой "бесконечную петлю" в виде восьмёрки, которая символизирует собой, том числе, "восемь невероятных стадионов, которые примут матчи", говорится в сообщении FIFA в Twitter.Клопс15:21
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
Футбол
«Шахтер» заплатил «Шальке» за Коноплянку 1,5 млн евро
По информации Bild, донецкий клуб заплатил за трансфер 29-летнего футболиста 1,5 млн евро.
Sports.ru 16:43
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема
Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.
ТАСС 17:02
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Футбол
Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Евро-футбол.ру 14:37
Авто
Составлен топ-10 самых популярных универсалов в Москве
Автоновости дня 08:29
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Гаджеты
Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат смартфон
Компания Samsung занимается разработкой смартфона, который складывается в квадрат.
BFM.ru 14:16
Финансы
Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей
Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
Газета.Ru 17:02
Политика
СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
RT на русском 16:23
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Общество
Росстат назвал число работающих женщин в России
В России трудится 59,8% населения старше 15 лет. При этом в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин.
REGNUM 01:08
Культура
Именное кресло Кобзона появится в театре «Геликон-опера»
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 09:30
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Футбол
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Политика
Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра
Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Известия 02:12
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17