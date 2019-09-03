с чего всё началось

ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Презентации прошли в самой стране — хозяйке мундиаля и ещё в двадцати трёх городах мира, включая Москву. Эмблема в бело-бордовых цветах включает традиционные орнаменты, чтобы показать богатство арабской культуры.

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Теннис Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.

Политика Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Гаджеты Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат смартфон Компания Samsung занимается разработкой смартфона, который складывается в квадрат.

Финансы Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.

Политика СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.

Происшествия СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Общество Росстат назвал число работающих женщин в России В России трудится 59,8% населения старше 15 лет. При этом в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин.

Культура Именное кресло Кобзона появится в театре «Геликон-опера» Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Армия и оружие Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Армия и оружие ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.

Футбол Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.

Здоровье Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.

Политика Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Происшествия Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.

Экономика ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.