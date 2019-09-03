Футбол

Life.ruLife.ruПредставлена эмблема ЧМ-2022 по футболу

ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Презентации прошли в самой стране — хозяйке мундиаля и ещё в двадцати трёх городах мира, включая Москву. Эмблема в бело-бордовых цветах включает традиционные орнаменты, чтобы показать богатство арабской культуры.
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с чего всё началось
Логотип представляет собой "бесконечную петлю" в виде восьмёрки, которая символизирует собой, том числе, "восемь невероятных стадионов, которые примут матчи", говорится в сообщении FIFA в Twitter
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Клопс15:21

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ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022 в Катаре

РИА Новости13:47

ФИФА представила логотип ЧМ-2022. Он в виде восьмерки

Sports.ru14:20

ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022

Чемпионат13:52

ФИФА представила эмблему ЧМ-2022

Матч ТВ13:47

Представлен логотип ЧМ-2022

Спорт-Экспресс13:31

Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

ТАСС13:24

Эмблему ЧМ-2022 по футболу представят 3 сентября

News.ru31 августа в 14:35
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
Футбол

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Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
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Прооперировали Александра Розенбаума

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Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей

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СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
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СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
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В России трудится 59,8% населения старше 15 лет. При этом в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

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Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
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Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
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Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
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Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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