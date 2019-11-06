Футбол

Sport24.ruSport24.ruПредставлен официальный мяч Евро-2020

Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
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Представлен официальный мяч ЕВРО-2020 Uniforia

РИА Новости14:35

Представлен официальный мяч Евро-2020

Sport24.ru14:55

Представлен мяч Евро-2020. Фото

Чемпионат15:06

Представлен мяч Евро-2020

Sports.ru14:44

Представлен мяч Евро-2020. ФОТО

Sport.ru16:30

УЕФА представил официальный мяч Евро-2020

Матч ТВ15:34

УЕФА представил официальный мяч Евро-2020

Sportbox.RU15:34
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Спорт

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На чеченском предприятии «Болат» планируется наладить мелкосерийную сборку одноименных военных броневиков.
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Российский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
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Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»

Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
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МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу

Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.
Московский Комсомолец 16:29
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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Игорь Руденя: в Твери появится кластер транспортного машиностроения

В среду на Тверском вагоностроительном заводе обсуждался вопрос создания промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.
Tverigrad.ru 11:23
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Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Политика

Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ внесут в Госдуму

Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства России.
Вечерняя Москва 12:06
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru 04 ноября в 07:22
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru 14:17
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Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем

На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Здоровье

Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе

Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:26
Политика

Иран начал обогащение урана в Фордо

Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Коммерсантъ 16:28
Авто

Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня вчера в 01:21
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Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Газета.Ru 11:59
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Авто

Aston Martin представил первый мотоцикл

Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
110km.ru 00:23
Армия и оружие

Зеленский поручил внедрить систему НАТО для управления войсками

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны республики Андрею Загороднюку до конца года внедрить в Вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО.
Lenta.ru 01:42
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51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
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Андрей Малахов оплатил Эммануилу Виторгану суррогатную мать

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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
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В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня вчера в 03:55
Политика

Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией

Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
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В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета 06:27
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