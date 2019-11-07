Футбол
Sport24.ruПредставлен официальный мяч Евро-2020
Яркие разноцветные линии напоминают о том, что турнир пройдет в разных странах и представит их характерные культурные особенности. Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в двенадцати странах на двенадцати стадионах.
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Экономика
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник 05 ноября в 17:05
Происшествия
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.
RT на русском вчера в 23:29
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:17
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Дума ТВ вчера в 05:44
Происшествия
Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина
Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 18:43
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
В лондонском театре Пикадилли во время спектакля произошло обрушение части потолка.
Газета.Ru вчера в 20:37
Футбол
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Транспорт
На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль
Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета вчера в 16:57
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Звезда призналась, что действительно похудела за год на 12 килограммов.
StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Армия и оружие
«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте
РЕН ТВ 05 ноября в 21:11
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал условия его боя с Мейвезером
Вечерняя Москва вчера в 18:12
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
РИА Новости 05 ноября в 07:18
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском вчера в 20:18
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53