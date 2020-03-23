Общество

ИзвестияИзвестияGSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
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«Выглядит просто потрясающе». Опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, фанаты в восторге

Sport24.ru12:28

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Lenta.ru10:24

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

News.ru11:59

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 показал технику и аномалию

REGNUM11:49

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия11:35

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат12:21

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ10:13
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Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Вокруг ТВ вчера в 20:44
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Общество

СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек

В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.
РБК 12:49
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Здоровье

Роспотребнадзор: коронавирус в России протекает без явных симптомов

Коронавирус у большинства инфицированных в России протекает без ярко выраженных симптомов.
BFM.ru 11:50
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

По предварительным данным, политик набрал 56,5 процента голосов. Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье.
Вести.Ru 04:27
Армия и оружие

В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Военное дело вчера в 01:36
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

РБК 07:13
Футбол

Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
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Общество

Схема диагностики коронавируса изменена в Москве

Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

У «Ведомостей» сменится главный редактор

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, сообщило издание.
Коммерсантъ 12:21
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Происшествия

Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира

Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 13:54 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных.
REGNUM 06:54
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев пожаловался, что стал «временно безработным»

Российский певец Сергей Лазарев сообщил о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции стал «временно безработным».
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