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Представлен прогноз развития российского рынка ипотеки в 2021 году

Система поддержки ипотечного кредитования оздоровила рынок жилья в условиях пандемии. О будущем сектора рассказала представитель РАНХиГС Елена Иванкина. Сектор жилой недвижимости смог избежать сильного спада в условиях коронавирусного кризиса.В источнике
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С чего всё началось
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Ставки сыграны

Об этом "РГ" спросила президента Фонда "Институт экономики города", руководителя комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежду Косареву и завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елену Иванкину.
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