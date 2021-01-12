Представлен прогноз развития российского рынка ипотеки в 2021 году
Система поддержки ипотечного кредитования оздоровила рынок жилья в условиях пандемии. О будущем сектора рассказала представитель РАНХиГС Елена Иванкина. Сектор жилой недвижимости смог избежать сильного спада в условиях коронавирусного кризиса.В источнике
С чего всё началось
Ставки сыграны
Об этом "РГ" спросила президента Фонда "Институт экономики города", руководителя комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежду Косареву и завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елену Иванкину.
Российская газетавчера в 10:42
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