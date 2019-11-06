Гаджеты
The GEEKПредставлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Стоит заметить, что отличие Mi Note 10 от Pro-версии не так уж и велико. Это объективы, имеющие семь и восемь пластиковых линз соответственно, о чем сказано на официальном сайте. Основные характеристики Xiaomi CC9 Pro указаны на сайте.
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Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Neva.Today 10:06
Общество
Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году
Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году, они займутся в том числе проверкой аэронавигационного оборудования и будут летать как по территории, так и в окрестностях аэропортов, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференция по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
РИА Новости 19:19
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Игры
Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой
Crypto-news вчера в 05:00
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 04 ноября в 13:44
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
CyberSport.ru 10:15
Экономика
Набиуллина назвала реальной ставку по ипотеке в размере 7–8%
Ипотечная ставка в России может составить за несколько лет 7–8% при инфляции 4%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
News.ru 06:24
Общество
В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции
Pravda.Ru вчера в 08:28
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Космос
Печальные фото с Марса прислал Curiosity
После закрытия миссии Opportunity марсоход Curiosity теперь остается единственным аппаратом, работающим на Марсе.
LentaChel.ru 04 ноября в 10:05
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Здоровье
Внебольничная пневмония захватывает Приморье
В структуре заболеваемости внебольничными пневмониями удельный вес заболевших детей составляет 47,2 %. Диагноз внебольничной пневмонии считается определенным при наличии у больного рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани и, по крайней мере, двух клинических признаков: острая лихорадка в начале заболевания (более 38ºС), а также кашель с мокротой.
Deita.ru 03:20
Общество
Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00