Футбол

РосбалтРосбалтПредставлен список номинантов на «Золотой мяч»

Перечь составил журнал France Football. В списке — семь футболистов английского «Ливерпуля», а также нападающий «Барселоны» Лионель Месси, португальский игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Победителей объявят на церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.
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Подробнее о событии

Тадич, ван де Бек, Трент и даже Льорис могут получить «Золотой мяч». Это официальная информация

Sport24.ruвчера в 18:10

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»

Чемпионатвчера в 20:28

Среди номинантов на «Золотой мяч» 7 игроков «Ливерпуля», 5 футболистов «Ман Сити» и 4 – «Барсы»

Sports.ruвчера в 21:16

Игрок года УЕФА ван Дейк — претендент на «Золотой мяч»-2019

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

Месси в 14-й раз в карьере номинирован на «Золотой мяч»

Sportbox.RUвчера в 20:28

Роналду, ван Дейк и Месси номинированы на приз «Золотой мяч»

ТАСС Спортвчера в 17:00

Букмекеры оценили шансы Роналду и Месси на «Золотой мяч»

Metaratingsвчера в 20:55
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
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В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

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Коммерсантъ вчера в 19:47
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Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
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Газета.Ru 03:45
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Газета.Ru вчера в 21:53
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В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

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Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).
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