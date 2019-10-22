Футбол
РосбалтПредставлен список номинантов на «Золотой мяч»
Перечь составил журнал France Football. В списке — семь футболистов английского «Ливерпуля», а также нападающий «Барселоны» Лионель Месси, португальский игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Победителей объявят на церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.
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Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Происшествия
В тюменской деревне произошла вспышка неизвестной болезни
"Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами", – цитирует Ura.ru пресс-службу Роспотребнадзора по Тюменской области.
Вестник 09:45
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Происшествия
В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем
РИА Новости 08:07
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Происшествия
В Баренцевом море спасают терпящий бедствие российский траулер
Аргументы и Факты 09:46
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Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер вчера в 17:30
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:26
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 09:44
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телепрограмма вчера в 03:21
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
REGNUM 08:56
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Общество
Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 03:37
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Футбол
Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча
Инфо24 20 октября в 18:39
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Музыка
После Филиппа Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте Руки вверх
После Филиппа Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте Руки вверх.
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Кремлю не ясно, откуда Росстат взял данные о том, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
URA.Ru 09:36
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Газета.Ru вчера в 14:16
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Гаджеты
Новые наушники Xiaomi могут работать с проводами и без них
Уже завтра будут представлены новые флагманские наушники Xiaomi, которые будут предлагаться по цене около 127 долларов, однако сегодня желающие могут оформить предварительный заказ в магазине Tmall по цене 99 долларов.
iXBT.com вчера в 11:20
Армия и оружие
Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО
Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
РБК 09:59