Футбол

РосбалтРосбалтПредставлен список номинантов на «Золотой мяч»

Перечь составил журнал France Football. В списке — семь футболистов английского «Ливерпуля», а также нападающий «Барселоны» Лионель Месси, португальский игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Победителей объявят на церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.
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