Футбол

Газета.RuГазета.RuПредставлен список номинантов на «Золотой мяч»

Среди 30 номинантов не нашлось места действующему обладателю приза, полузащитнику "Реала" Луке Модричу, а в извечную борьбу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси вмешался защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, уже ставший лучшим игроком прошедшего сезона в Европе.
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Роналду, ван Дейк и Месси номинированы на приз «Золотой мяч»

ТАСС Спортвчера в 13:00

Оглашены претенденты на «Золотой мяч», Тедеско рассказал о футболе «Спартака» под своим руководством и другие ночные новости

Sportbox.RU02:36

Среди номинантов на «Золотой мяч» 7 игроков «Ливерпуля», 5 футболистов «Ман Сити» и 4 – «Барсы»

Sports.ruвчера в 17:16

Тадич, ван де Бек, Трент и даже Льорис могут получить «Золотой мяч». Это официальная информация

Sport24.ruвчера в 14:10

Представлен список номинантов на «Золотой мяч»

Газета.Ru06:25

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»

Чемпионатвчера в 16:28

Игрок года УЕФА ван Дейк — претендент на «Золотой мяч»-2019

Спорт-Экспрессвчера в 13:21
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Происшествия

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Газета.Ru 08:56
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 09:02
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Общество

Медведев сообщил о перспективе поступать в российские вузы онлайн

В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн.
Национальная служба новостей 08:45
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Игорь Петренко рассказал о причинах развода с первой супругой

В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым артист откровенно рассказал о причинах своего развода с первой супругой, а также о встрече со второй женой, актрисой Екатериной Климовой, которая родила ему двух сыновей.
Дни24 вчера в 09:31
Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

Коммерсантъ 06:01
Политика

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 07:50
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости 03:22
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 07:15
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Транспорт

В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 02:57
Политика

Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

РБК 02:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Общество

Крупнейший пиратский плеер Moonwalk лишился серверов

Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% сайтов с пиратским контентом в России.
Секрет фирмы 09:08
Общество

Император Японии Нарухито восходит на престол

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Кино

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 00:36
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 08:23
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 16:31
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Политика

В аэропорту Киева задержан бывший высокопоставленный чиновник

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в киевском аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономики Украины, сообщили 22 октября в пресс-службе СБУ.
REGNUM 09:05
Игры

PC-версия Call of Duty: Modern Warfare получила персональный трейлер

Городской портал Новый Нижний 19 октября в 14:51
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Национальная служба новостей 20 октября в 10:19
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Здоровье

Зарплаты медиков Приангарья так и остались «ниже плинтуса»

В прошлом году областной минздрав сообщил, что всё выполнено как надо: средняя зарплата врачей – 73,2 тысячи рублей, фельдшеров и медсёстёр – 36,9 тысячи рублей в месяц.
Иркутск Сегодня 04:50
Музыка

Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре

Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».
NewInform 02:43
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