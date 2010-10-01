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Матч ТВМатч ТВПредставлен тизер ремастера Crysis

Компания Crytek анонсировала ремастер шутера Crysis.
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Официально: Crysis улучшат для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС

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Представлен тизер ремастера Crysis

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