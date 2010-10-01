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Матч ТВМатч ТВПредставлен тизер ремастера Crysis

Компания Crytek анонсировала ремастер шутера Crysis.
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Анонсирован ремастер Crysis на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

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Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

News.ruвчера в 07:13
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Здоровье

Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах

Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии.
Вечерний курьер вчера в 03:00
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Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,5K
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
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Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском вчера в 13:42
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Экономика

Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%

Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 15 апреля в 10:56
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Культура

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Газета.Ru вчера в 15:18
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru 15 апреля в 17:40
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Происшествия

Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане

Известия вчера в 11:25
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Общество

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Киберспорт

В Epic Games Store бесплатно раздают Just Cause 4 и Wheels of Aurelia

В Epic Games Store началась новая раздача. Она продлится до 23 апреля, 18:00 мск.
Cyber.sports.ru вчера в 15:20
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК вчера в 16:52
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Общество

В Забайкалье зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в Забайкалье возросло до 28 человек.
Байкал24 15 апреля в 01:19
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Общество

Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка

Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Atas.info вчера в 09:04
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Экономика

Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
1,1K
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Происшествия

ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске

Бунт в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, который произошел 10 апреля, носил заказной характер.
РБК вчера в 05:45
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Гаджеты

Игровые ноутбуки Lenovo Legion получили чипы Intel Comet Lake-H и GeForce RTX SUPER

Флагманская 15,6-дюймовая модель ноутбука Legion 7i может быть оборудована процессорами Intel Core i9 и i7 10-го поколения, новыми дискретными графическими картами вплоть до GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, а также подсистемой хранения данных в виде твердотельного накопителя SSD PCIe NVMe объёмом до 1 Тбайт.
3DNews вчера в 16:36
Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru 15 апреля в 23:12
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Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
Мультиплатформенная компьютерная игра, научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный немецкой компанией Crytek и изданный Electronic Arts. Первая игра одноимённой серии из запланированной трилогии. «Crysis» был выпущен 13 ноября 2007 года в Северной Америке, 15 ноября в Австралии, 16 ноября в Европе, 23 ноября в Новой Зеландии и 29 ноября в Японии эксклюзивно для персональных компьютеров. 18 сентября 2008 года, почти через год после выпуска, Crysis стал доступен для скачивания через интернет-сервис цифровой дистрибуции Steam.
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