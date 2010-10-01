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Матч ТВПредставлен тизер ремастера Crysis
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Комментарии
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Общество
Российские богачи из рейтинга Forbes потеряли за год $40 млрд
Журнал Forbes представил очередной рейтинг богатейших бизнесменов России, и список из 200 самых состоятельных предпринимателей по сравнению с минувшем годом обновился, причем 12 имен оказались «новичками».
Росбалт вчера в 04:36
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Губернатор Приморья уволил министра цифрового развития
В Приморье от занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:10
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки
Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 13:25
Общество
Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели
В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru вчера в 11:04
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло
В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла.
Национальная служба новостей 01:22
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 20:22