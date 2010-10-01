Игры

Матч ТВМатч ТВПредставлен тизер ремастера Crysis

Компания Crytek анонсировала ремастер шутера Crysis.
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Анонсирован ремастер Crysis на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

REGNUMвчера в 23:06

Анонсирован ремастер Crysis

CyberSport.ruвчера в 15:44

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ruвчера в 12:16

Ремастер первой части Crysis выйдет летом

Чемпионатвчера в 14:29

Официально: Crysis улучшат для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС

Игромания.рувчера в 14:22

Представлен тизер ремастера Crysis

Матч ТВвчера в 14:39

Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

News.ruвчера в 07:13
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
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Общество

Российские богачи из рейтинга Forbes потеряли за год $40 млрд

Журнал Forbes представил очередной рейтинг богатейших бизнесменов России, и список из 200 самых состоятельных предпринимателей по сравнению с минувшем годом обновился, причем 12 имен оказались «новичками».
Росбалт вчера в 04:36
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Губернатор Приморья уволил министра цифрового развития

В Приморье от занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:10
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
6
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней

Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
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Общество

Прилетевших из Таиланда жителей Башкирии отправили в обсерватор

UfaTime.ru 01:33
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Общество

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

REGNUM 00:43
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 13:25
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Общество

Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru вчера в 11:04
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
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Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь

55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
105
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
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Общество

Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло

В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла.
Национальная служба новостей 01:22
Политика

Правительство Камчатского края ушло в отставку

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
11
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 20:22
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Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
Мультиплатформенная компьютерная игра, научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный немецкой компанией Crytek и изданный Electronic Arts. Первая игра одноимённой серии из запланированной трилогии. «Crysis» был выпущен 13 ноября 2007 года в Северной Америке, 15 ноября в Австралии, 16 ноября в Европе, 23 ноября в Новой Зеландии и 29 ноября в Японии эксклюзивно для персональных компьютеров. 18 сентября 2008 года, почти через год после выпуска, Crysis стал доступен для скачивания через интернет-сервис цифровой дистрибуции Steam.
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