Игры

Матч ТВМатч ТВПредставлен тизер ремастера Crysis

Компания Crytek анонсировала ремастер шутера Crysis.
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Утечка: Switch-версия Burnout Paradise Remastered поступит в продажу 19 июня по не самой привлекательной цене

3DNews02:10

Анонсирован ремастер Crysis на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

REGNUMвчера в 23:06

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ruвчера в 12:16

Ремастер первой части Crysis выйдет летом

Чемпионатвчера в 14:29

Официально: Crysis улучшат для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС

Игромания.рувчера в 14:22

Представлен тизер ремастера Crysis

Матч ТВвчера в 14:39

Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

News.ruвчера в 07:13
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Происшествия

Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке

Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM вчера в 10:50
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Общество

В Уфе прилетевшие из Таиланда туристы помещены в обсерватор

Bash.News 01:52
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Гаджеты

В TENAA появились параметры нового смартфона Redmi

Загадочный смартфон Redmi, обладающий модельным номером M2003J15SC, появился в базе данных регулятора из Китая TENAA.
OAnews 02:53
Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 02:54
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
403
Общество

В Тюмени 14 военнослужащих заразились коронавирусом

Как сообщает РИА Новости, среди заболевших — 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник.
МордовМедиа вчера в 10:09
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,7K
Общество

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
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Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Политика

Трамп объявил о постепенном снятии карантина в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета вчера в 19:03
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия вчера в 13:08
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Авто

«АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" запустил систему онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:06
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Общество

Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
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Общество

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Все регионы России оказались заражены коронавирусом

Общественное телевидение России вчера в 13:08
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Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Общество

Всероссийские проверочные работы переносят на осень

Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в пятницу.
РИА Новости 03:13
Здоровье

В ФМБЦ рассказали о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19

Накануне, 16 апреля, Самойлов рассказал об экстренных испытаниях препаратов против коронавируса.
Известия 01:51
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
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Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
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