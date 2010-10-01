Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 7

Происшествия Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда. 106

Гаджеты В TENAA появились параметры нового смартфона Redmi Загадочный смартфон Redmi, обладающий модельным номером M2003J15SC, появился в базе данных регулятора из Китая TENAA.

Общество Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом «За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. 249

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Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1K

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 141

Общество Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.

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Общество Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 17

Общество Всероссийские проверочные работы переносят на осень Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в пятницу.