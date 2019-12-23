Экономика
Бизнес-новости в КировеПредставлена динамика цен на вторичном рынке в крупнейших городах РФ
Сильнее всего "вторичка" подорожала в Краснодаре (+9%), Красноярске и Перми (+8%). Минимальный рост - в Челябинске (+1%).
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51
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