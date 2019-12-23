Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеПредставлена динамика цен на вторичном рынке в крупнейших городах РФ

Сильнее всего "вторичка" подорожала в Краснодаре (+9%), Красноярске и Перми (+8%). Минимальный рост - в Челябинске (+1%).
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ВСУ продолжает саботировать режим тишины

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.
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Согласно результатам проверки, чипсет Celeron G5900 получил неплохую прибавку к тактовой частоте, набрав 3117 баллов, что соответствует уже существующему ЦП Celeron G4900.
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ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
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Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
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Католики отметили Рождество Христово

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Китайская миссия «Чанъэ-4» возобновил работу на обратной стороне Луны

Посадочная станция китайской миссии «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» вышли из спящего режима после окончания лунной ночи.
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Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
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В театре рассказали о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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На агрегаторе Gamstat появилась обложка демо-версии ремейка Final Fantasy VII.
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
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