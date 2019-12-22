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Политика Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2» Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».

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Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

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