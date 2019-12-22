Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеПредставлена динамика цен на вторичном рынке в крупнейших городах РФ

Сильнее всего "вторичка" подорожала в Краснодаре (+9%), Красноярске и Перми (+8%). Минимальный рост - в Челябинске (+1%).
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

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Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК03:21

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vtomske.ru21 декабря в 21:00

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Комсомольская правда06:48

Вторичный рынок застыл в ожидании: квартиры ждут покупателей

Регион onlineвчера в 08:16

В Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости

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Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

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Российская газета вчера в 00:34
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Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
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Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

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Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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В США уточнили, при каких условиях снимут санкции с России

Вашингтон снимет антироссийские санкции, если в течение 90 дней будет доказано, что Москва не причастна к вмешательству во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины.
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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

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«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года

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