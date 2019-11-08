Футбол
ЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020
Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
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Триколор на рукаве, лаконичный дизайн в красном. Фото новой формы сборной России
Чемпионатвчера в 01:00
У лыжников новая (ярко-красная) форма – с отсылкой к Олимпиаде в Москве. Даже шрифты стилизованы
Sports.ru07 ноября в 07:44
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Найдены останки предков человека возрастом 11 млн лет
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Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
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Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 07 ноября в 00:55
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Общество
Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака
Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля.
КП - Калининград вчера в 10:30
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
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Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Здоровье
Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты питания
Вместе с алкоголем может вызвать гипертонический кризис или спазмы в головном мозге.
Уфимские Заметки вчера в 06:36
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Единоборства
Бакаев — об оскорблениях Макгрегора: меня распирает, он ведь про Россию говорит
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о бойцах UFC ирландце Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.
Чемпионат 00:30
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ
Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.
Discover24 вчера в 04:04
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Шоу-бизнес
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Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07 ноября в 07:11
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Музыка
Клип Реввы набрал 10 млн просмотров за две недели на YouTube
Режиссерами клипа на песню стали исполнитель трека, а также Сергей Грей.
Мойка78 вчера в 23:22
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался своей жене в любви по-русски
Французский актер Венсан Кассель оставил под фотографией своей жены, модели Тины Кунаки, комментарий на русском языке.
NewInform вчера в 23:13
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости вчера в 01:24
Футбол
Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас
News.ru вчера в 05:18
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции назвал три сценария развития России.
Говорит Москва вчера в 05:28
Происшествия
В Британии установили личности 39 погибших в грузовике мигрантов
Полиция установила имена всех 39 мигрантов из Вьетнама, погибших в грузовике в британском Эссексе.
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
На центральную часть России надвигается резкое похолодание.
Национальная служба новостей 07 ноября в 03:21
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44