Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.
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Лучшие фото с презентации новой формы сборной России по футболу

Чемпионат14:30

Игроки сборной России назвали команды, с которыми хотят сыграть на ЕВРО

РИА Новости14:11

Сборная России представила форму на Евро-2020

Sports.ru11:59

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Матч ТВ11:33

Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспресс11:33

Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020

Sport24.ru12:13

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru12:29
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Общество

В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество

Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
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Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»

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Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Политика

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
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Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
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Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма

Свободная Пресса вчера в 15:02
Общество

Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве

По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Финансы

Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Происшествия

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество

Росгидромет определил самый пыльный город России

Известия 16:40
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Политика

Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Происшествия

При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Газета.Ru 02:44
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Футбол

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

РИА Новости 14:50
Футбол

ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 17:49
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Кино

Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»

Ореанда-Новости вчера в 07:54
Кино

Постер «Полицейского с Рублевки» задал новогоднее настроение

Sibnet Новости 00:54
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В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ

Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
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Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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