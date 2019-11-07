Футбол
ЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020
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Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Общество
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Общество
Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве
По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Финансы
Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
Общество
Росгидромет определил самый пыльный город России
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
Происшествия
При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбол
ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Кино
Постер «Полицейского с Рублевки» задал новогоднее настроение
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.