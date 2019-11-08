Футбол
ЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020
Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
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Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020
Sport24.ruвчера в 12:13
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
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Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
"Свой" банк прекратил работу Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка.
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Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
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Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
ГЛАС.RU вчера в 13:25
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур
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Lenta.ru вчера в 20:45
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Генерал ВС США обвинил Россию в убийстве американцев в Мексике, оправдывая наркокартели
За минувший год число погибших в Мексике составило 33 тысячи человек и превысило аналогичный показатель на территории Сирии, а война наркокартелей вообще повлекла за собой порядка 300 тысяч жертв.
Новостной фронт 03:32
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
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Известия 03:23
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.
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Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru вчера в 08:15
Экономика
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов Владельцы ТЦ считают, что потеряют арендаторов из-за расчета налогов на основе кадастровой стоимости объектов.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:05
Армия и оружие
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Единоборства
Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию
Чемпионат вчера в 04:01
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости вчера в 02:13
Происшествия
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06 ноября в 07:57
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29