Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
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Триколор на рукаве, лаконичный дизайн в красном. Фото новой формы сборной России

Чемпионат01:00

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ruвчера в 12:29

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Sportbox.RUвчера в 11:33

В Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 11:37

Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспрессвчера в 11:33

Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 12:13

У лыжников новая (ярко-красная) форма – с отсылкой к Олимпиаде в Москве. Даже шрифты стилизованы

Sports.ruвчера в 07:44
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Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

"Свой" банк прекратил работу Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка.
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Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
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Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
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В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти

ГЛАС.RU вчера в 13:25
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Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции

Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Армия и оружие

Генерал ВС США обвинил Россию в убийстве американцев в Мексике, оправдывая наркокартели

За минувший год число погибших в Мексике составило 33 тысячи человек и превысило аналогичный показатель на территории Сирии, а война наркокартелей вообще повлекла за собой порядка 300 тысяч жертв.
Новостной фронт 03:32
Политика

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Газета.Ru 03:00
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
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Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Технологии

В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00
Общество

Производители молока попросили правительство помочь с навозом

Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Музыка

Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия

Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru вчера в 08:15
Экономика

Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов

Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов Владельцы ТЦ считают, что потеряют арендаторов из-за расчета налогов на основе кадастровой стоимости объектов.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:05
Армия и оружие

ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе

«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
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Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

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Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости вчера в 02:13
Происшествия

Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
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СКА и «Ак Барс» поменяются игроками

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
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Происшествия

Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела

Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
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