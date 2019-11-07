Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
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Лучшие фото с презентации новой формы сборной России по футболу

Чемпионат14:30

Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020

Sport24.ru12:13

В Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020

РИА Новости11:37

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Sportbox.RU11:33

Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспресс11:33

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru12:29

У лыжников новая (ярко-красная) форма – с отсылкой к Олимпиаде в Москве. Даже шрифты стилизованы

Sports.ru07:44
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:30, Ашберн
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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

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Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
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Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Газета.Ru 14:44
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
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У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
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В Таиланде утонул турист из России

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В Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самой низкой оказалась зарплата учителя в Северной Осетии – около 22 тыс. рублей.
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В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

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Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
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Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям

Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
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Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Газета.Ru 02:44
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