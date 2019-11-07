Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
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Бакаев высказался о новой форме сборной России

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Лучшие фото с презентации новой формы сборной России по футболу

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Sports.ru07:44

В Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020

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Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

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Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспресс11:33

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru12:29
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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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