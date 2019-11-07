Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.

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Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

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