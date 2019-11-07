Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.
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Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Sportbox.RU11:33

Сборная России представила форму на Евро-2020

Sports.ru11:59

В Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020

РИА Новости11:37

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат11:34

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru12:29

Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020

Sport24.ru12:13

Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспресс11:33
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
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Если человек не в состоянии улыбнуться, а в конечностях наблюдается необъяснимая слабость и речь стала несвязной или невнятной, можно предположить, что речь идет об инсульте.
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Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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