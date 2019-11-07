В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Новая форма представлена в красных цветах с белым воротником.

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

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