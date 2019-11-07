Футбол

Вести.RuВести.RuПредставлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Новая форма представлена в красных цветах с белым воротником.
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Лучшие фото с презентации новой формы сборной России по футболу

Чемпионат14:30

Игроки сборной России назвали команды, с которыми хотят сыграть на ЕВРО

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Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспресс11:33

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Матч ТВ11:33

Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020

Sport24.ru12:13

Сборная России представила форму на Евро-2020

Sports.ru11:59

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru12:29
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Lenta.ru 16:46
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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

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В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

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