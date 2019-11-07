Футбол
Вести.RuПредставлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Новая форма представлена в красных цветах с белым воротником.
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Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Общество
Росгвардия представила новую эмблему
В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ 13:57
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии
В Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо местных общин, сообщает РИА Новости.
Москва 24 00:39
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Коммерсантъ 14:46
Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
ТАСС 02:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Экономика
Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России
В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.
Lenta.ru 16:46
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Культура
Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле
Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.
News.ru 06:30
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Политика
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Футбол
Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира
Спорт-Экспресс 09:03
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Политика
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.
Российская газета 16:23
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс 16:35
Общество
Госдума увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.
REGNUM 06:15
Политика
Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту
Экономика сегодня вчера в 23:25