Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUПредставлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года. Отметим, что на мероприятии форму представили Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук.
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