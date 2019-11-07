В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года. Отметим, что на мероприятии форму представили Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук.

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

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