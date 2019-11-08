Футбол
РИА НовостиВ Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020
В Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В новой форме российская команда сыграет в матчах отборочного турнира ЕВРО-2020 16 ноября с бельгийцами и 19 ноября с командой Сан-Марино.
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Кино
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти
Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Пассажиров Кольцово эвакуируют из-за «сообщения об угрозе»
Пассажиров эвакуируют в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" из-за поступившей информации об угрозе, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 21:58
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Помпео и Меркель обсудили противодействие глобальным вызовам
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество двух стран в противодействии глобальным вызовам.
РБК 22:15
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
Аэропорт в Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников
Работа аэропорта Кансай около японского города Осака дважды была остановлена из-за беспилотников в ночь на пятницу, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 00:49
Культура
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мойка78 21:43
Политика
Судьбу Югославии предрёк Украине её бывший министр
Бывший чиновник в эфире телеканала NewsOne успокоил украинцев лишь тем, что бомбить страну, в отличие от Югославии, никто не будет, поскольку на её территории размещены несколько АЭС.
News.ru 17:51
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Авто
Volkswagen опубликовал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:36
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Авто
Toyota представила кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Raize, который потеснит автомобили в нише бюджетных SUV.
Мойка78 вчера в 00:21
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 16:35
Космос
Так это шар. Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной
ГТРК Южный Урал 06 ноября в 09:42
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК 21:48
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Технологии
Apple может уйти с российского рынка
РИА сообщило о том, что Госдума России в первом чтении одобрила закон о запрете продаж гаджетов и компьютеров без предустановленных российских приложений.
ПроТуймазы 00:59
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Шоу-бизнес
"Где грудь?": Гагарина изумила отсутствием белья
Звезда поделилась и новым фото: в модной черной водолазке и почти без макияжа Гагарина выглядит просто сногсшибательно.
Утро.ru 13:47
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений
На Украине предложили выйти из Минских соглашений.
Российская газета 14:54