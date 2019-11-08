В Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В новой форме российская команда сыграет в матчах отборочного турнира ЕВРО-2020 16 ноября с бельгийцами и 19 ноября с командой Сан-Марино.

В Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020

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