Сборная России по футболу представила новую форму национальной команды на чемпионат Европы 2020 года. Видео опубликовано на официальной странице сборной в Twitter. Сборная России досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.

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