Павел Воля опроверг слухи о связях с несовершеннолетней эскортницей

Участник и ведущий Comedy Club Павел Воля рассказал о том, как узнал о слухах про свою связь с несовершеннолетней девушкой, которая не скрывает, что предоставляет эскорт-услуги, а также о реакции его супруги Ляйсан Утяшевой.