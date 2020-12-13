Макрон подготовил законопроект о снижении выброса парниковых газов
Законопроект и нормативные соглашения по сокращению выбросов парниковых газов в окружающую среду готовится представить президент Франции Эммануэль Макрон, 13 декабря сообщила газета Le Figaro.В источнике
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