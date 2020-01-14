Общество
ИзвестияСиноптик пообещал россиянам теплую весну
Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этом году над европейской части страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика
Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране
Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Футбол
Ильин надеется вернуться в сборную России после перехода в «Ахмат»
Нападающий Владимир Ильин выразил надежду, что переход в «Ахмат» поможет ему вернуться в сборную России. Ранее футболист выступал за «Урал».
Политика
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине
Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января.
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Футбол
Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
Политика
США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка
Соединённые Штаты администрация внесли в санкционный список олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Политика
В раде назвали законопроект о рынке земли продажей страны
Ранее, 3 января, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
Футбол
Двое игроков «Мордовии» переходят в «Армавир»
Как стало известно matchtv.ru, полузащитник Александр Джумаев и нападающий Виктор Сергеев переходят из «Мордовии» в «Армавир».
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Наука
Астрономы предложили объяснение гамма–фону
В работе ученые наложили друг на друга две карты одних и тех же областей ночного неба, одна из которых показывала гамма–фон, а другая — распределение вещества во Вселенной.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Культура
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
Политика
Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал первому министру Шотландии Николе Стерджен в передаче шотландскому законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Общество
Самое страшное впереди: магма движется к кратеру вулкана на Филиппинах
Вулкан Тааль на филиппинском острове Лусон произвел второй выброс пепла. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Экономика
На РИФ-2020 в Сочи впервые представят проекты в сфере медуслуг
Краснодарский край впервые представляет проекты в сфере медицинских услуг, такие как медицинский кластер в Краснодаре.