Общество

ИзвестияИзвестияСиноптик пообещал россиянам теплую весну

Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными.
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с чего всё началось

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этом году над европейской части страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов.
РБК02:00

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Россиянам предсказали раннюю весну

Московский Комсомолец04:56

Россиянам пообещали теплую весну

РИА Новости04:35

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

РБК02:00

Россиянам пообещали теплую весну

Газета.Ru03:44

Синоптики пообещали теплую весну в России

Москва 2402:25

Синоптик пообещал россиянам теплую весну

Известия02:21

Синоптики рассказали, какой будет весна 2020 года

Вечерняя Москва05:01
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Политика

Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране

Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
ИА Новороссия 07:31
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Футбол

Ильин надеется вернуться в сборную России после перехода в «Ахмат»

Нападающий Владимир Ильин выразил надежду, что переход в «Ахмат» поможет ему вернуться в сборную России. Ранее футболист выступал за «Урал».
Спорт-Экспресс 09:09
Политика

Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине

Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января.
Российская газета 09:19
Кино

Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 06:40
Футбол

Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
RT на русском вчера в 02:04
Политика

США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка

Соединённые Штаты администрация внесли в санкционный список олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
Комсомольская правда вчера в 13:20
Спорт

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх

Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт вчера в 16:47
Кино

В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»

OvideO.ru 12 января в 06:53
Шоу-бизнес

Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать с армянской певицей

Piter.tv 09:04
Здоровье

Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru 03:31
Политика

В раде назвали законопроект о рынке земли продажей страны

Ранее, 3 января, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
Известия 07:54
Футбол

Двое игроков «Мордовии» переходят в «Армавир»

Как стало известно matchtv.ru, полузащитник Александр Джумаев и нападающий Виктор Сергеев переходят из «Мордовии» в «Армавир».
Матч ТВ 06:43
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Наука

Астрономы предложили объяснение гамма–фону

В работе ученые наложили друг на друга две карты одних и тех же областей ночного неба, одна из которых показывала гамма–фон, а другая — распределение вещества во Вселенной.
Индикатор 08:06
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру 07:29
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
РБК вчера в 12:01
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ 02:32
Культура

RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны

Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика

Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал первому министру Шотландии Николе Стерджен в передаче шотландскому законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости.
Известия 08:46
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 02:06
Общество

Самое страшное впереди: магма движется к кратеру вулкана на Филиппинах

Вулкан Тааль на филиппинском острове Лусон произвел второй выброс пепла. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения.
Вести.Ru 01:05
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
РБК вчера в 00:00
Политика

В Москве уточнили позицию по обмену осужденной в России израильтянки

Взгляд.ру 09:07
Экономика

На РИФ-2020 в Сочи впервые представят проекты в сфере медуслуг

Краснодарский край впервые представляет проекты в сфере медицинских услуг, такие как медицинский кластер в Краснодаре.
СочиСтрим 08:48
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