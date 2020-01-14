Общество

РБКРБКСиноптики пообещали россиянам теплую весну

В метеослужбе заявили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья. В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
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с чего всё началось

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этом году над европейской части страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов.
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