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с чего всё началось

В метеослужбе заявили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья. В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.

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