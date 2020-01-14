Общество
РБКСиноптики пообещали россиянам теплую весну
В метеослужбе заявили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья. В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
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с чего всё началось
В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этом году над европейской части страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов.РБК02:00
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Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
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Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.
Путешествия
Российским туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели
Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Происшествия
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Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
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Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Футбол
«Мордовия» перенесла сборы из-за отсутствия финансирования
Сообщается, что "Мордовия" отложила начало первого сбора, который должен был стартовать в Саранске 15 января.
Игры
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По новой схеме. Как изменится выплата пенсий
Главное новшество: с 1 января 2020 года изменился период, который используется для расчёта накопительной пенсии.
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Футбол
Сборная России проведет товарищеский матч с Сербией в Москве
6 июня сборная России примет Сербию в Москве. 13 июня сборная России проведет в Санкт-Петербурге стартовый матч Евро-2020 против Бельгии.
Хоккей
5 очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
Главным героем встречи стал Артемий Панарин, который набрал 5 очков — на его счету 2 гола и 3 результативные передачи.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
Самый богатый человек Африки может купить «Арсенал»
Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, являющийся самым богатым человеком Африки, заявил, что может купить лондонский "Арсенал" в 2021 году.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.