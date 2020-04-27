Общество
РБКГлава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. Совещание транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».
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Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 13:08
Общество
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек.
Российская газета 13:40
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Армия и оружие
Российский «Фундамент-М» на Дальнем Востоке обнаружит F-22 и F-35
В августе 2018 года на страницах еженедельника «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков написал, что американские малозаметные истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II допускают обнаружение российскими РЛС противовоздушной обороны.
Lenta.ru 25 апреля в 17:32
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Гаджеты
AMD в 2022 году внедрит DDR5 в настольные системы
Компания AMD намерена в первую очередь добавить поддержку DDR5 серверным процессорам – решения серии EPYC уже в 2021 году смогут работать не только с памятью нового типа, но и с устройствами стандарта PCI Express 5.0.
Faktom 09:56
Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершает карьеру
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении своей спортивной карьеры.
Инфо24 09:32
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Общество
Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Продовольственные магазины начали работать в Липецкой области
Сегодня, 27 апреля, стало известно о том, что в Липецке начали работать непродовольственные магазины.
NewInform 10:14
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Юлии Меньшовой растет копией отца, считают в Сети
Юлия Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым растит двоих детей – сына Андрея и дочь Таисию.
MedikForum.ru 06:05
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Авто
В России начались продажи двухрядной версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
Общество
В Госдуме оценили возможность перенести майские праздники
Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом.
БИЗНЕС Online 01:42
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Политика
Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников.
Журналистская правда 08:15
Киберспорт
Ролевую игру Cyberpunk 2077 покажут на цифровом шоу Summer of Gaming
Сан-Франциско, США, 27 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Новым участником программы цифрового мероприятия Summer of Gaming от портала IGN станет ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED.
REGNUM 07:17
Авто
Эксперты дали советы, как выбирать шины
SpeedMe 25 апреля в 04:42
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
Общество
Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко
Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.
StarHit.ru 13:30
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23