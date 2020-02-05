Религия
ИзвестияПредстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ
«Новая церковь» Украины решила прекратить полномочия предстоятеля УПЦ Филарета (в миру — Михаила Денисенко) как члена священного синода. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) 4 февраля.
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Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Космос
Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца
Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев
Группу граждан стран СНГ не пустили в понедельник на рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург из международного аэропорта Сиань-Сяньян в Китае (в 800 км от города Ухань).
Здоровье
Власти Китая заявили о снижении смертности от нового коронавируса
Уровень смертности в Китае среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Футбол
«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол
В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Космос
Первый полёт «охотника за планетами», размещенного на борту аэростата
Астрономы пытаются сделать это с борта мощного аэростата, поднимающегося высоко в атмосфере Земли.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Наука
Инженеры заставили робопалец попотеть
Инженеры под руководством Роберта Шеперда (Robert Shepherd) из Корнеллского университета создали мягкий робопалец, который регулирует потоотделение механически, без какой-либо управляющей электроники и датчиков.
Армия и оружие
На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники
В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Общество
Россиян из пораженного коронавирусом Уханя вывезут в Тюменскую область
Граждан России, находящихся в пораженном коронавирусом китайском городе Ухане, эвакуируют в Тюменскую область.
Экономика
Таиландская компания заинтересована в развитии сахалинского аэропорта
Таиландская компания Empire Asia Group готова помогать развивать аэропорт в Сахалинской области, а также участвовать в других крупных проектах, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Политика
Госдума может допустить упоминание бога в Конституции РФ
Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, допустил возможность упоминания бога в главном законе страны, потому что это не будет противоречить другим статьям Конституции.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Культура
Несколько программ предложили организаторы IX Забайкальского международного кинофестиваля
На IX Забайкальском Международном кинофестивале будет заявлено три секции (возможны изменения): 1 секция: КОНКУРС БОЛЬШОЙ КОНКУРС.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.