Религия

ИзвестияИзвестияПредстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

«Новая церковь» Украины решила прекратить полномочия предстоятеля УПЦ Филарета (в миру — Михаила Денисенко) как члена священного синода. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) 4 февраля.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

РИА Новости14:49

ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде

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Московский Комсомолец16:55

«Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

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