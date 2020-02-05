«Новая церковь» Украины решила прекратить полномочия предстоятеля УПЦ Филарета (в миру — Михаила Денисенко) как члена священного синода. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) 4 февраля.

Здоровье Врачи назвали причины роста заболеваемости раком Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.

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Политика Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома» Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев Группу граждан стран СНГ не пустили в понедельник на рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург из международного аэропорта Сиань-Сяньян в Китае (в 800 км от города Ухань).

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