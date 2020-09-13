Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция
В регионах России сегодня, 13 сентября 2020 года, прошел единый день голосования на выборах. В этот раз голосование началось 11 сентября и растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.В источнике
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Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правдавчера в 12:40