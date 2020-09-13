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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция

В регионах России сегодня, 13 сентября 2020 года, прошел единый день голосования на выборах. В этот раз голосование началось 11 сентября и растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.В источнике
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Радио Sputnik

Единый день голосования: предварительные итоги выборов губернаторов

Радио Sputnikвчера в 15:25
Комсомольская правда

Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 12:40
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
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