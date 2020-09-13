Комсомольская правда 1

В регионах России сегодня, 13 сентября 2020 года, прошел единый день голосования на выборах. В этот раз голосование началось 11 сентября и растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.