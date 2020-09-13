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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция

В регионах России сегодня, 13 сентября 2020 года, прошел единый день голосования на выборах. В этот раз голосование началось 11 сентября и растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.В источнике
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Радио Sputnik

Единый день голосования: предварительные итоги выборов губернаторов

Радио Sputnikвчера в 15:25
Комсомольская правда

Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 12:40
Росбалт

В России «репетируют выборы в Госдуму»: сайт трансляций с участков «пропал» из поисковиков, наблюдателей угрожают «закопать в лесу»

Росбалтвчера в 03:13
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»
РБКвчера в 12:16
1,1K

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.
Российская газетавчера в 11:17
36

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

Белорусским милиционерам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, когда участники акции протеста на проспекте Победителей пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников.
Известия17:54
1,9K

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
38

Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

После мониторинга цен на новые легковушки в России специалисты выяснили, что компания Chery очередной раз повысила цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8: некоторые комплектации подорожали на 10 — 20 тысяч рублей, то есть на 1,0 — 3,0% относительно прежних цен.
SpeedMeвчера в 16:42
125

«Новиков: арбитр неверно назначил пенальти в ворота Динамо»

Арбитр Сергей Лапочкин неверно назначил пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином", считает главный тренер столичной команды Кирилл Новиков.
РИА Новостивчера в 12:21

Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52