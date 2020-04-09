Коронавирус
РИА НовостиПредварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Ранее сообщалось, что бригада эпидемиологов направлена в тувинское село Ырбан, где находился зараженный коронавирусом красноярец.
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Глава Тувы сообщил о 8 зараженных коронавирусом и 300 контактировавших с ними
Пульс Хакасиивчера в 14:11
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Происшествия
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Транспорт
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Общество
В Омской области ввели режим ЧС
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Авто
Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности
В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
В Курганской области разрешили работать салонам красоты и стоматологам
В список организаций, которые смогут вернуться к работе, также включены ателье, многофункциональные центры (МФЦ) и учреждения соцзащиты.
Общество
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
Общество
В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Хоккей
Аскаров и Амиров вошли в число лидеров рейтинга драфта НХЛ
Голкипер петербургского клуба "СКА-Нева" Ярослав Аскаров и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров вошли в число лидеров в финальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих за пределами Северной Америки, перед драфтом-2020, сообщается на сайте лиги.
Общество
ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети
Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ, презентация имеется в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Участвующие в параде Победы танки оснащены защитой от коронавируса
Российские танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащены средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).
Происшествия
На Колыме бульдозер ушёл под воду — водитель утонул
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма
Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Космос
Жизнь на экзопланетах предложили искать по-новому
Шоу-бизнес
Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез
Здоровье
Коронавирус переформатировал работу медиков Челябинской области
Челябинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений.
Технологии
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Армия и оружие
Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации
В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Общество
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трех лет
Энергетика
Саудиты скупают нефтегазовые компании
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Политика
На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа
Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
Общество
Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов
Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.