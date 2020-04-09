Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Ранее сообщалось, что бригада эпидемиологов направлена в тувинское село Ырбан, где находился зараженный коронавирусом красноярец.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Транспорт Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Наука В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.

Хоккей Аскаров и Амиров вошли в число лидеров рейтинга драфта НХЛ Голкипер петербургского клуба "СКА-Нева" Ярослав Аскаров и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров вошли в число лидеров в финальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих за пределами Северной Америки, перед драфтом-2020, сообщается на сайте лиги.

Армия и оружие Участвующие в параде Победы танки оснащены защитой от коронавируса Российские танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащены средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Энергетика Саудиты скупают нефтегазовые компании Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.

Политика На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.