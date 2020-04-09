Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПредварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Ранее сообщалось, что бригада эпидемиологов направлена в тувинское село Ырбан, где находился зараженный коронавирусом красноярец.
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Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Известиявчера в 23:14

Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы

REGNUMвчера в 22:50

Глава Тувы сообщил о 8 зараженных коронавирусом и 300 контактировавших с ними

Пульс Хакасиивчера в 14:11

Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

РИА Новостивчера в 22:10

В Туве зафиксировали сразу восемь случаев заражения коронавирусом

РЕН ТВвчера в 22:08

В Туве выявили первые 8 случаев заражения коронавирусом

SM Newsвчера в 16:03

В ещё одном российском регионе зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Life.ruвчера в 22:28
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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Общество

В Омской области ввели режим ЧС

ИА Красная Весна вчера в 15:23
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru вчера в 05:25
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

В Курганской области разрешили работать салонам красоты и стоматологам

В список организаций, которые смогут вернуться к работе, также включены ателье, многофункциональные центры (МФЦ) и учреждения соцзащиты.
Правда УрФО вчера в 14:08
Общество

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 22:55
Общество

В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Хоккей

Аскаров и Амиров вошли в число лидеров рейтинга драфта НХЛ

Голкипер петербургского клуба "СКА-Нева" Ярослав Аскаров и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров вошли в число лидеров в финальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих за пределами Северной Америки, перед драфтом-2020, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости вчера в 13:52
Общество

ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети

Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ, презентация имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:31
Армия и оружие

Участвующие в параде Победы танки оснащены защитой от коронавируса

Российские танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащены средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).
ФАН вчера в 22:29
Происшествия

На Колыме бульдозер ушёл под воду — водитель утонул

REGNUM вчера в 21:17
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма

ToDay News Ufa вчера в 06:31
Происшествия

В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
REGNUM 06 апреля в 09:55
Космос

Жизнь на экзопланетах предложили искать по-новому

Популярная механика 07 апреля в 09:45
Шоу-бизнес

Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез

Gazeta.SPb вчера в 17:43
Здоровье

Коронавирус переформатировал работу медиков Челябинской области

Челябинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений.
REGNUM вчера в 23:25
Технологии

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 06 апреля в 00:00
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия вчера в 12:12
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трех лет

Газета.Ru 07 апреля в 12:37
Энергетика

Саудиты скупают нефтегазовые компании

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Вести.Ru вчера в 22:47
Политика

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости вчера в 02:27
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Шолбан Валерьевич Кара-оол
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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