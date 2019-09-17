Общество
RT на русскомПредварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей
Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Футбол
Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее
«Зенит» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Сине-бело-голубые вели в счете, но не сумели удержать преимущество.
Спорт день за днем вчера в 16:11
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Хоккей
Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева
Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 04:03
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Происшествия
Древарх покинул Россию из-за уголовного дела
Как сообщает Новая газета со ссылкой на слова самого активиста, участник экопротестов Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела.
News29.ru вчера в 12:33
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Общество
В четырёх районах Сахалина ожидается очень сильный дождь
Ночью 19 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь.
АСТВ 00:48
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:50
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 16 сентября в 05:33
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Энергетика
«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку
Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя.
Ведомости вчера в 16:46
Общество
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат вчера в 11:10
Экономика
Горнодобычу ставят в безотходное положение
Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Армия и оружие
В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба.
ТК Звезда 00:32
Здоровье
Травников подписал соглашение о развитии системы онкологической помощи
Согласно тексту соглашения, стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи.
РБК Новосибирск 00:55
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31