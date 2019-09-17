Общество

RT на русскомRT на русскомПредварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Паводок в Приморье подтопил более 12 тыс. га сельскохозяйственных культур

ТАССвчера в 23:55

Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков

ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19

Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

РИА Новостивчера в 13:16

Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

RT на русскомвчера в 10:28

Губернатор Приморья предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям

REGNUMвчера в 20:58

Власти оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области

Взгляд.рувчера в 10:46

Оценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Восток-Медиавчера в 13:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Футбол

Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее

«Зенит» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Сине-бело-голубые вели в счете, но не сумели удержать преимущество.
Спорт день за днем вчера в 16:11
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 04:03
Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

RT на русском вчера в 23:30
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Происшествия

Древарх покинул Россию из-за уголовного дела

Как сообщает Новая газета со ссылкой на слова самого активиста, участник экопротестов Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела.
News29.ru вчера в 12:33
Экономика

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Общество

В четырёх районах Сахалина ожидается очень сильный дождь

Ночью 19 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь.
АСТВ 00:48
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:50
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Кино

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России

Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 16 сентября в 05:33
Хоккей

«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов

По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Происшествия

Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту

В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Энергетика

«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку

Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя.
Ведомости вчера в 16:46
Общество

В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов

В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Футбол

Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат вчера в 11:10
Экономика

Горнодобычу ставят в безотходное положение

Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Армия и оружие

В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба.
ТК Звезда 00:32
Здоровье

Травников подписал соглашение о развитии системы онкологической помощи

Согласно тексту соглашения, стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи.
РБК Новосибирск 00:55
Авто

Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018 года, с 26 сентября 2018 года являлся исполняющим обязанности губернатора. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное