Общество

RT на русскомRT на русскомПредварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кожемяко - Путину: на Приморье обрушилось четыре тайфуна

ВЕСТИ: Приморье10:07

Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

RT на русском10:28

Пострадавшие от паводка в Приморье получат компенсации до конца сентября

ТАСС13:30

Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

РИА Новости13:16

Страховые компании уклоняются от страхования аграриев Приморья: Кожемяко

REGNUM10:18

Власти оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области

Взгляд.ру10:46

Оценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Восток-Медиа13:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:38, Вашингтон
Энергетика

В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Происшествия

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Газета.Ru вчера в 06:26
Политика

Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
Газета.Ru 10:24
Происшествия

Депутат умер сразу после заседания в Перми

В Пермском крае депутат Законодательного собрания Александр Шалаев умер сразу после заседания комитета по социальной политике.
Газета.Ru 14:15
Политика

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Футбол

Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Армия и оружие

Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе

На Донбассе один украинский военный погиб и двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба оккупационной операции.
Rusvesna.su 14:20
Происшествия

Труп мужчины нашли в лесу на Новолипецке

Труп мужчины с ножевым ранением в грудь обнаружили 17 сентября в лесополосе в районе улицы Зои Космодемьянской в Липецке.
LipetskMedia.ru 11:43
Футбол

«Краснодар» не изменил позицию по будущему в клубе Мамаева

Как стало известно «Чемпионату», позиция «Краснодара» в отношении полузащитника Павла Мамаева не изменилась.
Чемпионат 13:20
Авто

В России появилась новая богатая комплектация Kia Stinger

Впервые в России с новой комплектацией "КИА" привезла новый эффектный цвет - ярко-оранжевый Neon Orange, ранее данный оттенок предлагался на рынке в США - серия Stinger GT-S.
ГЛАС.RU вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Общество

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом

Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Политика

Помпео поддержал реформы на Украине

Помпео сказал, что полностью их поддерживает и считает важным шагом на пути борьбы с коррупцией и усиления экономики Украины.
Газета.Ru 14:18
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик»

Победа над «Нефтехимиком» стала четвертой подряд для «Торпедо», эта игра завершила первую домашнюю серию нижегородцев.
Бизнес News. Время зарабатывать 14:20
Гаджеты

Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры

Astera вчера в 14:28
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Культура

Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»

Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
Актуальные Новости 10:14
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Космос

Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад

Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Армия и оружие

ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

РИА Новости 12:15
Фигурное катание

Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Армия и оружие

ВМФ РФ может получить первый вертолетоносец до 2027 года

Первые два отечественных универсальных десантных корабля будут заложены на крымском судостроительном заводе «Залив» в мае 2020 года.
ТК Звезда 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018 года, с 26 сентября 2018 года являлся исполняющим обязанности губернатора. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное