Общество

RT на русскомRT на русскомПредварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
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