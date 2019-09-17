Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

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