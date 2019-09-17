Экономика
RT на русскомПредварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей
Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
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Амурская область просит выделить 1 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка
Интерфакс - Россия07:54
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Политика
Россия и Китай строят общие планы по освоению Луны
Сотрудничество в освоении Луны и исследовании дальнего космоса планируют Россия и Китай, это следует из двух распоряжений российского правительства, опубликованных 17 сентября на портале правовых актов.
REGNUM 08:13
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Происшествия
В Афганистане в результате взрыва погибли более 20 человек
Взрывное устройство подорвали на площади в городе Чарикар, когда президент начал выступать. Сообщается о 24 погибших и более 30 раненых.
REGNUM 05:15
Экономика
В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров
В правительстве напомнили, что с 1 января 2019 года доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры социальной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций.
Rostov gazeta вчера в 10:10
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Футбол
Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
Полузащитник сборной России Денис Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru вчера в 09:54
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука
По данным следствия, 28-летний житель Сочи находился на Курортном проспекте города.
Вести.Ru 09:04
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera 09:07
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия
Бывшего пермского замминистра обвинили в расстреле четырех собак
Московский Комсомолец вчера в 13:22
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал процент излечимости рака груди
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, насколько вероятно излечение от рака молочной железы в случае, если его выявляют на первой-второй стадии.
Известия 12:24
Политика
Суд арестовал один из основных активов Порошенко
Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Происшествия
Россиянин умер в отеле в Турции
Известия 12:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Политика
Меркель: аннексии Крыма в 2014 году не было
В Европе укрепляется тенденция к переоценке событий, которые произошли в Крыму весной 2014 года.
ForPost 12:20
Футбол
Гендиректор «Спартака» отправился в Лондон на переговоры с Венгером
Как сообщает «Спорт-Экспресс», генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения специалиста.
News.ru 07:55
Спорт
Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ 12:41
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55