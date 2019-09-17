Общество
ТАССУщерб от паводков в Амурской области составил более 6,4 млрд рублей
Ущерб от паводков в Амурской области оценивается в более чем 6,4 млрд рублей, около половины этой суммы - ущерб сельскому хозяйству. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
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Амурская область просит выделить 1 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:49, Вашингтон
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