Согласно заявлению, характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
Действующие чемпионы России в танцах на льду россияне Александра Степанова и Иван Букин должны попробовать обыграть соотечественников, чемпионов мира и Европы Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, сказала РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.