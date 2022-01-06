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Предварительный ущерб от беспорядков в Казахстане составил $92 млн

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила, по приблизительным подсчётам, 92 миллиона долларов.
Life.ru
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.
РИА Новости
Согласно заявлению, характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".
РИА Новости
По данным ассоциации «Корамсак», в Алма-Ате разграбили шесть оружейных магазинов.
Взгляд.ру

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Нацпалата предпринимателей Казахстана: ущерб от беспорядков составил 92 миллиона долларов
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Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 92 миллиона долларов
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Массовые беспорядки в Казахстане принесли ущерб на $92 млн
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