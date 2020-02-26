Политика
МИР 24Предвыборный штаб Трампа обвинил газету The New York Times в клевете
Предвыборный штаб главы Белого дома Дональда Трампа подал иск о клевете в отношении издания The New York Times. Журналистов заподозрили в том, что они намеренно опубликовали материал о российском вмешательстве во время выборов в США в 2016 году.
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с чего всё началось
«Иск направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента»,— говорится в заявлении старшего юрисконсульта господина Трампа Дженны Эллис, которое опубликовано в Twitter штаба.Коммерсантъвчера в 15:02
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Предвыборный штаб Трампа обвинил NYT в клевете за публикацию о российском вмешательстве
Коммерсантъвчера в 15:02
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Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
Музыка
Назван представитель России на «Евровидении-2020»
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 годам колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Общество
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Армия и оружие
В России разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
«В соответствии со статьей 35 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые Правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы РФ в воздушном пространстве», – сказано в постановлении.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Общество
Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике
Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным приложением в мире
В январе 2020-го года произошли серьезные перемены в мировом рейтинге самого популярного мобильного софта.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Здоровье
Ребенку из Екатеринбурга отказали в медпомощи из-за засекреченных персональных данных
Женщина обратилась в детскую городскую больницу №8, к которой прикреплен детский сад, в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, областной минздрав и прокуратуру.
Политика
В ООН обеспокоены последствиями закона об иноагентах в России
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что закон о СМИ-иноагентах негативно скажется на правах и свободах в России.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Финансы
Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК
Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование
В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки.
Единоборства
Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Общество
В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом
В конце февраля власти города Цяньцзян пошли дальше и пообещали выплачивать существенно больше тем зараженным коронавирусом, кто добровольно сдастся врачам, сообщает Reuters.
Кино
Маколей Калкин появится в 10 сезоне «Американской истории ужасов»
Объявлен актёрский состав 10 сезона сериала «Американская история ужасов». Одну из ролей сыграет Маколей Калкин.
Финансы
Курс евро поднялся выше 72 рублей
Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.