с чего всё началось

Предвыборный штаб главы Белого дома Дональда Трампа подал иск о клевете в отношении издания The New York Times. Журналистов заподозрили в том, что они намеренно опубликовали материал о российском вмешательстве во время выборов в США в 2016 году.

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Происшествия Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.

Происшествия СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 годам колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».

Армия и оружие В России разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты «В соответствии со статьей 35 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые Правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы РФ в воздушном пространстве», – сказано в постановлении.

Общество Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Политика В ООН обеспокоены последствиями закона об иноагентах в России Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что закон о СМИ-иноагентах негативно скажется на правах и свободах в России.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Политика Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.