Политика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
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Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

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Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

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