Политика
РБКПреемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель. Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года.
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Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Авто
Раскрыт обновлённый Hyundai Solaris для России
Никакой технической информации о новинке пока нет — корейский автопроизводитель представил пока только официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris, который выйдет на российский рынок до конца февраля 2020 года.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Здоровье
Более 20 тысяч человек в РФ попали под наблюдение из-за коронавируса
Свыше 20 тысяч человек в России оказались под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Кино
Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации
Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
Происшествия
Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом
Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Происшествия
В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара
В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
Здоровье
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
Спорт
Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте
Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
Шоу-бизнес
Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной
Происшествия
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Общество
Домашний арест Калви и Дельпалю продлили до мая
Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 мая сроки домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, сообщает ТАСС.
Игры
Платформер о спасении армии короля демонов Skul: The Hero Slayer выйдет 19 февраля
Skul: The Hero Slayer, пиксельный 2D-платформер с элементами роглайка, выйдет в раннем доступе Steam 19 февраля, объявило издательство Neowiz.