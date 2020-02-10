Политика

РБКРБКПреемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель. Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года.
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Ангела и ящик Пандоры

Известия10:30

Сторонница давления на Россию потеряла шанс стать канцлером

Взгляд.ру09:00

Глава ХДС не намерена баллотироваться в канцлеры ФРГ

REGNUM04:07

Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

РИА Новости08:48

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК05:27

Spiegel: Крамп-Карренбауэр подает в отставку с поста главы ХДС в Германии

Российская газета04:23

Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выставлять кандидатуру на пост канцлера

ТАСС08:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

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Газета.Ru 03:47
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Газета.Ru 06:49
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Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
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Никакой технической информации о новинке пока нет — корейский автопроизводитель представил пока только официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris, который выйдет на российский рынок до конца февраля 2020 года.
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В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
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Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка

Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
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Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
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В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
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Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
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Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
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Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 мая сроки домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, сообщает ТАСС.
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