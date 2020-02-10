Политика

РБКРБКПреемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель. Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года.
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Меркель выступила за сохранение Крамп-Карренбауэр поста министра обороны

ТАСС06:04

Глава правящей партии не будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Коммерсантъ05:24

СМИ: глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

РИА Новости05:07

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК05:27

Ангела Меркель осталась без преемницы

Lenta.ru04:59

Spiegel: Крамп-Карренбауэр подает в отставку с поста главы ХДС в Германии

Российская газета04:23

Глава ХДС не намерена баллотироваться в канцлеры ФРГ

REGNUM04:07
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика

Песков объяснил значение слов Лукашенко перед встречей с Путиным

В пятницу в Сочи прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросу поставок белорусской стороне нефти и газа.
Капитал страны вчера в 09:23
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Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
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Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Коммерсантъ 06:50
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Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Политика

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Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
Политика

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Известия 05:31
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

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«Бавария» хочет приобрести Фирмино у «Ливерпуля»

В текущем сезоне Фирмино провел 36 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.
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Общество

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Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
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Учеными спрогнозирован пик распространения коронавируса

09.02.2020 Ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней сделали свой прогноз относительно пика распространения короновируса 2019-nCo.
Портал Поиск вчера в 11:10
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Вандалы в Киеве облили краской памятник генералу Николаю Ватутину — Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта.
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В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

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Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно

Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

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Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
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Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
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Экономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ

Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.
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Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
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ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
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