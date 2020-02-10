Политика

РБКРБКПреемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ, добавил представитель. Министром обороны Крамп-Карренбауэр стала в июле прошлого года.
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Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выставлять кандидатуру на пост канцлера

ТАСС08:36

Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

РИА Новости08:48

Spiegel: Крамп-Карренбауэр подает в отставку с поста главы ХДС в Германии

Российская газета04:23

Ангела Меркель осталась без преемницы

Lenta.ru04:59

Focus: преемница Меркель отказывается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

Газета.Ru04:25

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК05:27

Глава ХДС не намерена баллотироваться в канцлеры ФРГ

REGNUM04:07
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